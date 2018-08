Shawn Mendes e Hailey Baldwin mais cúmplices do que nunca na Met Gala

João Manuel Farinha 08 Maio 2018 às 18:57 Facebook

Shawn Mendes e Hailey Baldwin chegaram juntos à edição de 2018 da Met Gala, em Nova Iorque, algo que está a ser entendido como um assumir do namoro entre ambos. O cantor e a modelo tiraram fotografias juntos e a proximidade foi constante.

Parece estar confirmado o namoro entre o lusodescendente Shawn Mendes e Hailey Baldwin. Os rumores duram desde o fim do ano passado e foram praticamente confirmados na noite desta segunda-feira, na Met Gala, no Metropolitan Museum of Art.

Os dois jovens mostraram-se muito cúmplices durante toda a noite, partilharam várias fotografias nas redes sociais e deram uma pequena entrevista conjunta à revista "Vogue".

"Quem está mais bonito esta noite?", questionou a repórter, tendo Shawn e Hailey apontado um para o outro imediatamente. O músico canadiano foi mais longe e deixou a modelo envergonhada com o elogio que lhe endereçou : "Essa questão coloca-se? Este cabelo a condizer com estes olhos e com estes lábios..."

Tanto Shawn Mendes, de 19 anos, como Hailey Baldwin, de 21, usaram modelos assinados por Tommy Hilfiger, um facto que a imprensa internacional não encara como uma coincidência.