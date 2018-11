Shawn Mendes: "Sinto que tenho de provar que não sou gay"

Carolina Morais Hoje às 10:04 Facebook

Shawn Mendes volta a descartar, numa entrevista, os rumores que envolvem a sua orientação sexual. E confessa: "Sinto que tenho de ser visto em público com uma rapariga para provar que não sou gay."

"Esta coisa gigantesca que se tem ouvido nos últimos cinco anos acerca de eu ser gay... Gostaria de dizer que não é verdade." Em conversa com a revista "Rolling Stone", Shawn Mendes reafirma a sua heterossexualidade e volta a responder aos rumores que o perseguem desde que foi catapultado para a fama.

Redes sociais como o YouTube, o Twitter ou até o Snapchat estão cheios de observações maldosas acerca da maneira como o músico lusodescendente fala e se movimenta. Há quem o acuse de estar "no armário". Naturalmente, comentários como estes têm afetado o cantor de 20 anos.

"No fundo, sinto que tenho de ser visto em público com uma rapariga para provar que não sou gay. Apesar de saber, no meu coração, que não é uma coisa má, ainda há uma parte de mim que pensa nisso. E não gosto dela", admite.

No Natal do ano passado, Shawn deu por si a ler alguns comentários online acerca da sua orientação sexual e chegou a um ponto de rutura. "Pensei: 'Vocês idiotas têm tanta sorte de eu não ser mesmo gay e ter medo de me assumir.' Isso é algo que mata as pessoas. É um assunto muito sensível. Gostam das minhas músicas? Gostam de mim? Então o que importa se for gay?"

Em resposta aos comentários maliciosos, decidiu publicar uma "story" no Snapchat. "Reparei que muitas pessoas têm dito que eu transmito uma 'gay vibe'. Em primeiro lugar, não sou gay. Em segundo lugar, não deveria fazer qualquer diferença se fosse ou não", disse a milhões de seguidores.

Recentemente, os rumores foram apimentados quando Taylor Swift - de quem é amigo - publicou uma fotografia nos bastidores de um concerto a colocar purpurinas nos olhos do cantor. Apesar de se ter sentido "atordoado" com a reação dos fãs, hoje garante que se sente aliviado por ter mostrado esse lado seu. "Talvez seja um pouco mais feminino, mas é assim que sou", desabafa o intérprete de "In My Blood".

Filho de pai português (natural de Lagos), Shawn Mendes compareceu à Met Gala, em maio, na companhia de Hailey Baldwin, alimentando rumores de um possível romance - embora, na altura, tenha assegurado que eram "apenas amigos". "Não quero colocar-lhe um rótulo. Acho que estávamos mais numa zona de limbo", reconheceu agora nesta mais recente entrevista. Meses depois, a modelo casou-se com Justin Bieber.