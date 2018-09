Shia LaBeouf está divorciado e já namora com "ex" de Robert Pattinson

Carolina Morais Hoje às 11:15 Facebook

Twitter

Depois de Shia LaBeouf e Mia Goth terem confirmado o divórcio, o "Daily Mail" avançou que o ator já estará a refazer a sua vida com a cantora FKA Twigs, ex-namorada de Robert Pattinson.

Ao fim de dois anos de casamento, Shia LaBeouf e Mia Goth anunciaram o divórcio. No entanto, segundo o "Daily Mail", o ator de "Transformers" parece já ter encontrado uma nova cara-metade. O jornal britânico fotografou-o a sair de casa de FKA Twigs, em Londres, e uma fonte próxima da cantora já confirmou a relação. Uma pequena curiosidade? FKA Twigs é ex-namorada de Robert Pattinson.

Mais curioso ainda é que, apenas dois dias depois de as fotografias terem sido publicadas, o ator de "Crepúsculo" fez uma aparição pública ao lado de... Mia Goth. É verdade, parece ter havido uma troca de casais, algo a que a imprensa internacional não ficou alheia.

LaBeouf e FKA Twigs - nome artístico de Tahliah Debrett Barnett - conheceram-se nos bastidores do filme "Honey Boy". Já Pattinson e Goth contracenam no novo filme "High Life", motivo pelo qual foram fotografados juntos no Festival de Cinema de San Sebastian.

A cantora FKA Twigs chegou a estar noiva de Pattinson em 2015, mas a relação chegou ao fim em 2017, devido à distância e falta de tempo um para o outro.