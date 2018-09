Sílvia Alberto confirma gravidez: bebé vai nascer em fevereiro

Dúlio Silva Hoje às 18:23 Facebook

Sílvia Alberto confirmou, na tarde desta quinta-feira, que está à espera do primeiro filho. Aos jornalistas, a apresentadora revelou que vai entrar no quinto mês de gestação e que o bebé é fruto de "uma relação [que] já existe há algum tempo".

É oficial: Sílvia Alberto está grávida pela primeira vez. A comunicadora falou abertamente sobre esta questão com a imprensa no evento da apresentação da nova grelha de programação da RTP. "O "Sociedade Recreativa" continua até, depois, eu ter de fazer uma pausa, como vocês sabem... Até ao final do ano continuaremos", afirmou.

Sílvia vai estrear-se na maternidade aos 37 anos. A gravidez, de 19 semanas, "está a correr muito bem". "Estou muito feliz. Aliás, estamos muito felizes. É [um bebé] desejado", revelou a apresentadora, que sobre o pai da criança, Íñigo de Maria-Tomé Pérez, disse apenas tratar-se de "uma pessoa que não é figura pública".

Sempre achei que seria mãe de meninos. Portanto, se calhar, acertei

"A relação já existe há algum tempo. O pai não é nada desconhecido, tanto é que está na Wikipédia para toda a gente ver", brincou, para a seguir acrescentar: "Uma pessoa que não é figura pública não é necessariamente um pai desconhecido. É só uma pessoa que não é figura pública, que é muito discreta, tal como eu. E ainda bem, porque eu gosto que assim seja."

Sílvia Alberto adiantou ainda que vai continuar a viver esta gravidez seguindo "duas premissas": "naturalidade e discrição". Recusa, por isso, a ideia de que Maya Booth se tenha "descaído" acerca da sua gravidez na entrevista que lhe fez no magazine da RTP. "Sou eu que edito o programa. Achei que era uma forma elegante de o comunicar, de deixar passar a mensagem, já que não vou fazer 'posts' sobre o assunto".

O debate está muito renhido entre vários nomes

"Um bocadinho" assustada com o parto, previsto para fevereiro, a apresentadora disse estar "a passar uma fase de muito boa energia" depois de um primeiro trimestre "muito complicado". "Estava a gravar "O Artesão" e fazia muitos quilómetros, muita estrada, muito calor. A equipa ainda não sabia... Foi difícil de gerir."