A peça de teatro "Simone, O Musical" foi exibida pela última vez este domingo e o elenco fez questão de celebrar, ao som de Pablo Vittar. Simone foi das mais animadas, conforme se pode ver nas redes sociais dos atores do espetáculo.

Além de atriz e cantora, Simone de Oliveira parece também ter queda para a dança. Este domingo, a peça "Simone, O Musical" foi exibida pela última vez e o elenco celebrou os cinco meses que o espetáculo esteve em exibição, ao som de "Corpo Sensual", do músico brasileiro Pablo Vittar.

O momento de pura animação foi filmado nos camarins do teatro e publicado nas redes sociais pelos atores, neste caso por Marta Andrino, na sua conta de Instagram.

O ator e cantor FF publicou o mesmo vídeo no Instastories, bem como uma fotografia na companhia de Simone de Oliveira, protagonista do musical que terminou este domingo: "Hoje o último. Mas não o fim. Esta palavra Saudade. Enquanto a gente for viva", escreveu.