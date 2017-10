Ana Filipe Silveira Hoje às 15:32, atualizado às 15:35 Facebook

O site Cotilleo anuncia que os rumores que correm há algumas semanas na imprensa espanhola são verdadeiros: Shakira e Gerard Piqué estão mesmo separados.

É o apito final na relação de Shakira e Piqué. Quem o garante é o site espanhol Cotilleo. A plataforma confirma os rumores que têm dado conta da separação, que deverá ser, afirma o mesmo, oficializada em breve.

A última vez que a cantora e o jogador de futebol foram vistos juntos foi em junho. A plataforma online refere que a intérprete de sucessos como "Waka Waka (This Time for Africa)" já saiu de casa e levou consigo os filhos de ambos, Milan, de quatro anos, e Sasha, de dois. Manter-se-á, no entanto, a viver em Barcelona.

A artista colombiana e futebolista espanhol, que defende atualmente as cores do clube da cidade catalã, estavam juntos há sete anos. Em abril passado, Shakira lançou o "hit" "Me Enamoré", dedicado a Piqué. O tema conta a história de amor de ambos. O videoclipe contou, de resto, com a participação do próprio jogador.