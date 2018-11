Snoop Dogg agradece a si próprio depois de receber estrela em Hollywood

NA Hoje às 18:39 Facebook

Snoop Dogg recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, na Califórnia, nos Estados Unidos. Na altura de discursar, o cantor teve um agradecimento muito peculiar.

O intérprete arrancou a semana com o pé direito ao receber esta segunda-feira uma grande homenagem. Na cerimónia de entrega da estrela, Snoop Dogg contou com a presença da sua mulher, Shante Taylor, os filhos Cori e Julian e o cantor Pharrell Williams.

Quando chegou o momento de discursar, depois de referir os artistas que mais contribuíram para a sua carreira, o "rapper" 47 anos agradeceu a si próprio por "nunca ter desistido".

"Por último, mas não menos importante, quero agradecer-me por acreditar em mim, por fazer todo este trabalho, por não ter dias de folga, por nunca ter desistido, por tentar sempre dar mais do que recebo, por tentar sempre fazer mais coisas certas do que erradas, por ser apenas eu em todos os momentos", disse.

Ao longo da sua carreira profissional, Snoop Dogg lançou temas como "Beautiful", "Drop It Like It's Hot", "Who Am I", "Vato" e "Gin and Juice". O seu álbum de estreia "Doggystyle" foi apresentado em 1993, pela editora Death Row.

O artista e Shante subiram ao altar em 1997 e são pais de Corde, de 24 anos, Cordell, de 21, e Cori, de 19. Snoop Dogg é ainda pai de Julian, de 20, fruto da sua anterior relação com Laurie Holmond.