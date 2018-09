Sobrinha do rei Felipe VI de Espanha faz este domingo 18 anos

AFS Hoje às 14:37 Facebook

Victoria de Marichalar e Bourbon, sobrinha de Felipe VI de Espanha e neta mais velha do rei emérito espanhol, Juan Carlos, comemora este domingo 18 anos.

A filha da infanta Elena e do ex-marido, Jaime de Marichalar, nasceu no dia 9 de setembro de 2000 e é a segunda de dois filhos que o casal teve em comum, antes de anunciar o divórcio em novembro de 2007, depois de 12 anos de união. Felipe de Bourbon, ou Froilán, como é conhecido pela imprensa espanhola, é o sobrinho mais velho do rei.

Adjetivada em Espanha como uma menina tímida e doce, características contrárias ao extrovertido irmão de 20 anos, Victoria fez parte da formação em San Patrício antes de rumar a Inglaterra, há dois anos, para completar o ensino superior.

Veja na galeria algumas das imagens que marcam os primeiros 18 anos de vida de Victoria de Marichalar.