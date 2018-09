Sobrinho de Cristiano Ronaldo desfila na "Madeira Fashion Week"

Ana Filipe Silveira 04 Junho 2018 às 13:36 Facebook

Twitter

Dinis tem oito anos e desfilou este fim de semana na "Madeira Fashion Week". Apesar de também jogar futebol, o filho mais novo de Katia Aveiro parece ter queda para o mundo da moda.

O filho mais novo de Katia Aveiro mostrou, este fim de semana, a sua veia de modelo. Dinis passou na "Madeira Fashion Week", onde a marca de roupa criada por Cristiano Ronaldo esteve representada.

Apesar de jogar no Belenenses, o sobrinho do internacional português, de oito anos, parece gostar do mundo da moda, ou não tivesse ele ostentado um sorriso enorme.

Mãe babada, a artista - que cantou nesse mesmo palco - partilhou o momento com os seus seguidores nas redes sociais. Ora veja o vídeo:

Além de Dinis, Katia Aveiro é ainda mãe de Rodrigo, de 17 anos.