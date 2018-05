Sofia Arruda "adia" casamento por causa de... Meghan Markle

Nuno Azinheira Hoje às 12:22 Facebook

Sofia Arruda vai casar-se no próximo sábado. A atriz, de 29 anos, que ficou conhecida do grande público na série "Super Pai", da TVI, revelou a boa-nova no Instagram e brincou com o casamento real deste sábado.

"Falei com a Meghan Markle e decidimos que duas actrizes a casar no mesmo fim de semana era muita informação para a imprensa internacional!", escreveu a Sofia Arruda no seu perfil de Instagram.

A revelação deixou fãs e seguidores muito satisfeitos. "Que esse grande dia, que será o teu dia chegue rápido e passe devagar... Desfruta de cada momento e muitas FELICIDADES", escreveu uma amiga da atriz.

"Vais ser uma noiva muito linda! Aproveita ao máximo o nosso dia de princesa passa a voar!!! Sejas muito feliz", acrescentou outra.

O casamento da atriz portuguesa foi anunciado no ano passado, depois de mais de cinco anos de relação com David Amaro, fisioterapeuta de 33 anos.

"Disse SIM, ao amor da minha vida. Na realidade já disse Sim há vários anos. Mas desta vez foi com anel e lágrimas de alegria! Estou noiva!", escreveu Sofia Arruda em agosto do ano passado, quando utilizou as redes sociais para partilhar a novidade.

No início deste mês, Sofia Arruda e cinco amigas, que serão damas de honor, fizeram a despedida de solteira em Barcelona.