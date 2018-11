Sofia Arruda celebra seis meses de casamento com imagens inéditas

Hoje às 13:20 Facebook

Sofia Arruda e o marido, David Amaro, estão casados há seis meses. A efeméride foi, claro, assinalada pela atriz nas redes sociais.

A artista está a viver uma das melhores fases da sua vida ao lado do fisioterapeuta do Benfica. "Um passinho de cada vez", o objetivo de Sofia Arruda passar agora por construir uma família.

"Hoje fazemos seis meses de casados! Todos os dias, um passinho de cada vez, construímos a nossa família Arruda Pinto Amaro. Adoro ser a Sra. APA", escreveu a atriz de 30 anos, na segunda-feira, no seu perfil de Instagram.

Sofia Arruda partilhou ainda a primeira parte do vídeo com que o casal foi surpreendido no seu casamento. As imagens são uma montagem da sessão fotográfica antes do enlace e de alguns registos captados no próprio dia.