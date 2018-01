Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz batizaram a filha

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:49 Facebook

Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz batizaram no passado sábado (dia 6) a filha, Vitória. O momento foi recordado esta segunda-feira no Instagram da apresentadora, com uma fotografia da família no dia da cerimónia.

"Querida filha, sábado foste o nosso orgulho. Agora tens mais uma proteção, chamada Jesus Cristo". Foi assim que a apresentadora da SIC Sofia Cerveira anunciou que a primeira e única filha, Vitória, de um ano, foi batizada no passado fim de semana, num momento que contou com alguns amigos e a família de Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz.

A apresentadora adiantou ainda alguns pormenores daquele que foi, para si, um dia inesquecível. "No altar, deste a todos os presentes um momento de ternura que ficará na memória para sempre. Obrigada, Vitória, por nos teres escolhido. Somos os pais mais felizes do mundo! Viva a vida!", escreveu Sofia, na legenda da fotografia que partilhou esta manhã.

Na imagem, a apresentadora e o namorado, o ator Gonçalo Diniz - que atualmente interpreta Manuel Araújo na novela da TVI "A Herdeira" -, seguram na filha Vitória, que está virada de costas para a câmara, como é aliás hábito, já que o casal não quer mostrar o rosto da criança.