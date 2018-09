Sofia de Espanha apanha lixo do chão em Menorca

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:16 Facebook

Sofia, a rainha emérita de Espanha, colocou mãos à obra, esta sexta-feira, e andou a apanhar lixo do chão. A iniciativa foi da organização ambiental SEO/Bird Life.

A mulher do rei emérito Juan Carlos esteve no porto de Mahón, em Menorca, para a segunda edição da campanha "Um metro quadrado pelas praias e pelos mares", do projeto Livre, conduzido pela SEO/Bird Life, para limpar as praias e o mar.

Em representação da sua fundação, a rainha Sofia de Espanha, de 79 anos, pegou num saco amarelo e juntou-se aos restantes voluntários que marcaram presença na atividade, que irá decorrer até ao 7 de outubro.

O objetivo é contabilizar e perceber que tipos de resíduos são deixados nas praias e nos mares para encontrar estratégias mais eficientes que possam ajudar no combate à poluição.

Para dar vida a esta campanha, a organização ambiental contou com a ajuda da empresa espanhola de reciclagem Ecoembes. Até à sua data de término, irão participar duas mil pessoas que percorrerão 90 zonas costeiras.