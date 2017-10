Sofia Ribeiro chora a morte do pai

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:37 Facebook

Jorge Barros não venceu a batalha contra o cancro. O pai da atriz Sofia Ribeiro morreu na passada quarta-feira no hospital, onde estava internado há meses.

As cerimónias fúnebres do pai de Sofia Ribeiro tiveram lugar esta quinta-feira no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Sacavém. Jorge Barros tinha 54 anos e lutava há quase um contra um cancro no pulmão. Morreu na passada quarta-feira, dois dias depois de a atriz ter celebrado o 33º aniversário.

No funeral, Sofia Ribeiro contou com o apoio dos amigos, entre eles o ex-marido Rúben Rua.

A intérprete da TVI, que pode ser vista atualmente na novela "A Herdeira", recorreu algumas vezes às redes sociais para manifestar o carinho pelo progenitor. "Estou e estarei ao seu lado como sempre, como desde o primeiro dia. Porque apesar de todas as diferenças, apesar de não ter sido um pai presente... eu AMO-O e tudo farei para o ver bem e de saúde", escreveu, numa das publicações que lhe dedicou.