Sofia Ribeiro deixa as extensões e mostra aos fãs novo visual

Sofia Ribeiro utilizou a sua conta na rede social Instagram para mostrar aos seus seguidores o novo visual. A mudança, explica, deve-se a uma nova personagem que vai desempenhar em breve.

Sem extensões, que tinha colocado para interpretar "A Herdeira", e, consequentemente, com o cabelo bem mais curto, a artista de 33 anos recorreu à secção de Instastories, na tarde desta quinta-feira, para dar conta do novo visual momentos antes de entrar em direto no programa da RTP1, "Agora Nós".

"Ainda não vos tinha mostrado o meu visual novo. Pronto, foi assim que ficou. Voltei ao cabelo curtinho para a minha nova personagem", disse a atriz num vídeo partilhado naquela plataforma da internet.

Depois de ter interpretado o papel de Soraya Fuentes naquela novela, ainda em exibição mas cujas gravações já terminaram, Sofia Ribeiro mostra assim estar já a braços com um novo projeto. No entanto, preferiu não avançar detalhes sobre a sua nova personagem.