Sofia Ribeiro sem o pai há um ano: "Sei que estás aqui"

De férias em São Tomé e Príncipe, a atriz Sofia Ribeiro assinalou nas redes sociais um ano sem o seu pai, que perdeu, a 4 de outubro de 2017, a luta de dez meses contra um cancro de pulmão.

A estrela das novelas da TVI publicou no Instagram uma fotografia sua com o pôr-de-sol de São Tomé e Príncipe como pano de fundo. Na legenda da imagem, escreveu: "Sei que estás aqui".

O registo foi feito na quinta-feira, exatamente um ano depois de Sofia Ribeiro ter perdido o seu pai, vítima de doença prolongada. Jorge Barros combatia há dez meses um cancro de pulmão. Tinha 54 anos.

Foi também durante as férias que está a tirar naquele país africano que a atriz assumiu uma nova relação, cerca de três anos depois de ter terminado o último namoro que lhe foi conhecido, com o DJ Ruben da Cruz (atual companheiro da fadista Ana Moura). Antes, fora casada com o modelo Ruben Rua.

No dia do seu 34.º aniversário, a atriz partilhou nas redes sociais uma fotografia em que surge com o atual namorado. Segundo alguma imprensa, a nova cara-metade de Sofia chama-se João Almeida Henriques, empresário que vive há alguns anos no Brasil.