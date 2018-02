Sofia Ribeiro sofre com saudades: "Aperta o coração"

AFS Hoje às 11:32 Facebook

Twitter

No Dia da Saudade, celebrado a 30 de janeiro (terça-feira), Sofia Ribeiro confessou nas redes sociais do que mais sente falta. É o pai, que morreu há menos de quatro meses, quem mais lhe "aperta o coração".

Sofia Ribeiro, de 33 anos, abriu o coração no seu Instagram e comemorou o Dia da Saudade com um momento de partilha com os seus quase 600 mil seguidores. A atriz, que atualmente interpreta Soraia na novela da TVI "A Herdeira" perguntou de que tinham os seguidores saudades.

Entre as centenas de respostas que recebeu, Sofia Ribeiro mostrou algumas através de instastories, mas o momento mais aguardado chegou depois. A atriz publicou um texto emocionado, no qual confessou que tem saudades da infância, de se apaixonar e do seu progenitor, que morreu há menos de quatro meses, vítima de um cancro no pulmão.

Veja a resposta de Sofia e as dos seus seguidores na galeria.

"Eu tenho saudades de quando era pequena e a minha mãe me levava pela mão a passear, tenho saudades dos meus amigos todos juntos no meu sofá. Tenho saudades da minha família Brasil, saudades de viver lá... Saudades de treinar, saudades de comer e comer sem engordar. Saudades do verão, de me apaixonar, de me faltar o ar só de pensar. Mas a maior, a mais forte das saudades... Que me aperta o coração, que ainda faz tremer a voz de falar... A minha maior saudade chama-se pai", escreveu.

Recorde-se que Jorge Barros, pai da atriz, morreu em outubro do ano passado aos 54 anos, vítima de um cancro nos pulmões. Apesar dos problemas que no passado existiram entre os dois, Sofia sempre demonstrou apoio incondicional ao progenitor enquanto este lutava contra a doença que ditaria a sua morte.