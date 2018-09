Sofia Ribeiro: "Todos os dias me lembro de que não estou curada"

Dúlio Silva 07 Junho 2018 às 13:04 Facebook



Sofia Ribeiro chocou os fãs em 2015 quando revelou que sofria de um cancro na mama. Dois anos e meio depois, a atriz não se sente totalmente curada e garante que "todos os dias" se lembra da doença.

"Todos os dias me lembro de que estive doente. Todos os dias me lembro de que não estou curada, apesar de ter terminado os tratamentos", escreveu a estrela da TVI, na quarta-feira à noite, na sua conta de Instagram.

Num longo e emotivo texto, a atriz recordou os momentos difíceis por que passou depois do diagnóstico da doença e das sessões de quimioterapia a que foi sujeita. "É estranho como a memória se torna especialmente competente nestas alturas. Lembro-me do que levava vestido, do cheiro do consultório médico, de como me cruzei com alguém que disse 'ter saudades' de me ver na televisão", confessou no mesmo texto.

Depois de "um ano de muito trabalho", Sofia prepara-se para lançar este mês o livro "Confia", no qual retrata a sua história de vida, "desde a infância até ao presente", e explica como a sua vida mudou depois da doença.

"Sinto que este cancro me encheu o coração. De amor dos amigos, da proximidade da família e de um imenso apoio e afeto que recebi de pessoas que não conheço".

Ainda assim, Sofia não pretende que seja apenas uma autobiografia, mas uma mensagem de esperança para todos aqueles que, de certo modo, com ela se sintam sensibilizados. "Foi feito convosco em mente. E se com este livro conseguir ajudar de alguma forma um de vocês que seja, então já valeu a pena, porque acredito que o amor cura", finalizou.

O primeiro livro da atriz vai ser lançado no dia 20 de junho, em Lisboa, e na capa Sofia Ribeiro resume toda a sua intenção: "Agarra-te à vida e mostra-lhe que és mais forte, aconteça o que acontecer".