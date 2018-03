Sogro de Pippa Middleton acusado de violar sobrinha menor

Dúlio Silva Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

David Matthews foi detido na passada terça-feira, em Paris, após ter sido acusado de violação. Interrogado durante dois dias, o milionário negou a acusação e acabou por ser libertado sob fiança.

Suspeito de "violação de menor", o sogro de Pippa Middleton, irmã da duquesa de Cambridge, foi detido esta semana pelas autoridades francesas. A informação é avançada pela imprensa internacional, que revela que a alegada vítima é sua sobrinha.

De acordo com os jornais franceses, David Matthews foi dado como suspeito de dois crimes, ocorridos entre 1998 e 1999. Após ter sido interrogado durante dois dias, o milionário, que negou as acusações, foi libertado sob fiança.

Pai de James Matthews, que está casado desde 2017 com a irmã da mulher do príncipe William de Inglattera, o empresário de 74 anos vive atualmente na ilha de São Bartolomeu, no Mar do Caribe, onde é proprietário de um hotel.

Apesar de o caso remeter para os anos 1990, a queixa só terá sido apresentada há um ano. O alegado crime foi agora levado a público.