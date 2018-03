"Somos tratados de maneira diferente", diz Tom Daley

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:06 Facebook

O atleta Tom Daley e o companheiro, Dustin Lance Black, revelaram que vão ser pais de um rapaz. O casal, que recorreu a uma gestação de substituição, acredita que a sociedade ainda não vê com bons olhos o facto de dois homens criarem uma criança.

Desde que anunciou, no passado dia 14 de fevereiro, que ia ser pai, em conjunto com Dustin Lance Black, que Tom Daley tem recebido comentários "menos simpáticos". O atleta, de 23 anos, e o guionista, de 43, recorreram a uma barriga de aluguer e, em conversa com Fearne Cotton no podcast "Happy Place", comparou o seu caso ao de Kim Kardashian.

"As pessoas tiveram pena por ela não poder engravidar por questões de saúde", começou por dizer Tom Daley, referindo-se ao facto de Chicago West, a terceira filha da socialite e empresária norte-americana e do "rapper" Kanye West, ter nascido (a 15 de janeiro passado) de uma gestação de substituição.

"Nós, casais homossexuais que gostavam muito de criar uma criança como qualquer casal heterossexual, somos tratados de maneira diferente", confessou.

No mesmo podcast, o atleta britânico revelou que o casal vai ser pai de um "pequeno rapaz".