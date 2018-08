Sónia Araújo deslumbra em biquíni aos 47 anos

Dúlio Silva Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

A apresentadora Sónia Araújo mostrou-se em biquíni durante o período de descanso que está a desfrutar em família em Cabo Verde. O corpo escultural que apresenta aos 47 anos arrancou vários elogios de fãs.

Depois de uns dias passados no Algarve, foi para a ilha da Boa Vista que a anfitriã do programa matinal "A Praça" (RTP1) rumou para umas férias ao lado do marido, Vítor Martins, e dos filhos, Carolina e os gémeos Tomás e Francisco.

O roteiro da viagem tem sido partilhado por Sónia Araújo no seu perfil da rede social Instagram. As reações têm sido diversas, mas o registo fotográfico que mais retorno obteve foi o que foi partilhado ao início da tarde desta sexta-feira, em que a colega de Jorge Gabriel aparece em biquíni.

Um "monumento" para alguns, uma "bela sereia" para outros, poucos ficaram indiferentes às curvas que a apresentadora exibe aos 47 anos. "Uma mulher muito atraente", apontou outro fã da comunicadora.