Sónia Araújo posa para fotografia com Bruna Marquezine

Sónia Araújo cruzou-se com Bruna Marquezine na gala "Men Of The Year", da "GQ", no passado domingo, e não resistiu a tirar uma fotografia com a atriz brasileira. Os admiradores da apresentadora adoraram a combinação.

Não é todos os dias, nem todos os anos que Bruna Marquezine vem a Portugal. Como tal, Sónia Araújo aproveitou a presença da atriz brasileira na gala "Men Of The Year", da revista "GQ", e não a deixou fugir.

Bruna Marquezine foi distinguida com o prémio de "It Girl" do ano mas a maior parte dos elogios foram para a apresentadora da RTP1: "'It Girl' mas a Sónia é mais bonita"; "Quando o melhor de Portugal e Brasil se juntam"ou "Ela é uma 'it girl' mas nem imagina a 'it woman' que tu és!" são alguns dos elogios deixados à comunicadora, que fez questão de responder a cada um.

Depois de no domingo ter marcado presença na gala da "GQ", Bruna Marquezine continuou por Lisboa esta segunda-feira, tendo jantado num restaurante do capital portuguesa.