Spice Girls vão juntar-se para novos espetáculos

O reencontro entre Victoria Beckham, Melanie C, Mel B, Emma Bunton e Geri Horner, tornado público na semana passada nas suas contas das redes sociais, está relacionado com uma digressão que a banda irá fazer em Inglaterra e nos Estados Unidos.

A informação foi avançada, esta quarta-feira, pelo site TMZ, que contraria desta forma a notícia que dava conta do regresso das Spice Girls, sim, mas não nos mesmos moldes de antigamente. Segundo vários órgãos de comunicação social, o grupo estaria a preparar um álbum de compilação com os seus sucessos anteriores e ainda um especial televisivo.

A mais impactante girl band dos anos 1990 está de volta, afinal, para uma série de concertos, primeiro em Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Fontes revelaram ainda à referida publicação norte-americana que não está nos horizontes do grupo musical a gravação de um trabalho discográfico com novos temas nem fazer espetáculos residentes em Las Vegas.

Na passada sexta-feira, Victoria Beckham, Melanie C, Mel B, Emma Bunton e Geri Horner mostraram-se juntas no Instagram, num registo fotográfico que aumentou as expectativas dos fãs para o eventual regresso da banda feminina. Em comunicado, o grupo sublinhou que todas ficam "sempre emocionadas com a quantidade de interesse nas Spice Girls que existe em todo o mundo".

Esta não será a primeira vez que a banda britânica se reúne depois do seu fim, que aconteceu em 2001. Em 2007, as Spice Girls fizeram "uma despedida como os fãs a mereciam" com uma última digressão.