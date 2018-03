Spice Girls vão protagonizar filme de animação

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:45 Facebook

A banda britânica que fez furor na década de 1990 vai dar voz e imagem a um filme de animação, em que cada um dos membros vai ter um super poder.

Enquanto ninguém confirma os rumores de que as Spice Girls se vão reunir para uma última digressão ou para um último álbum, a revista "Variety" escreve que o grupo formado por Victoria Beckham, Melanie C, Mel B, Emma Bunton e Geri Horner já deu o sim à produção e vai mesmo protagonizar um filme de super heróis. Neste caso, de super heroínas.

De acordo com a publicação norte americana, cada Spice Girl vai emprestar a voz à respetiva personagem, que terá um super poder de acordo com a sua personalidade. O objetivo do filme é mostrar "o poder das mulheres" e dar a conhecer as Spice Girls às gerações mais novas. Os responsáveis pela ideia encontram-se neste momento à procura de produtores que queiram integrar o projeto.

Recentemente, a banda britânica esteve no centro de várias notícias que davam conta de um regresso. Depois de a possibilidade de uma digressão ter sido praticamente afastada, surgiram rumores de que as Spice Girls iriam gravar uma compilação dos maiores êxitos. Nenhum membro do grupo confirmou a informação.