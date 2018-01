Stan Lee acusado de assédio sexual por enfermeiras

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:37 Facebook

Stan Lee, de 95 anos, está a ser alvo de fortes acusações de assédio sexual e vê-se agora envolvido naquele que é considerado um dos maiores escândalos de sempre da história de Hollywood. Perante as denúncias, o criador da Marvel nega tudo.

Stan Lee, um dos nomes mais conhecidos do mundo da banda desenhada e dos super-heróis, é a mais recente celebridade a ser acusada de assédio sexual. A denúncia parte de um grupo de enfermeiras.

Em 2016, Lee, na altura com 93 anos, terá contratado as profissionais de saúde em questão para serviços de prestação de cuidados. Pouco tempo depois, quando terão surgido os problemas com o artista, a empresa para a qual as mulheres trabalhavam deixou de contactar com ele.

Isto porque Stan Lee estaria a ter comportamentos inapropriados na presença das enfermeiras, que o acusam de andar nu pela casa, exigir sexo oral e de as apalpar constantemente. Contudo, nenhuma queixa foi ainda formalmente apresentada contra o criador da Marvel.

Em declarações ao jornal britânico "Daily Mail", o advogado representante de Lee disse que este "nega categoricamente todas as acusações", que considera "falsas e desprezíveis".