Stefano Gabbana faz pausa no Instagram após polémicas

O estilista Stefano Gabbana, que juntamente com Domenico Dolce compõe a dupla Dolce & Gabbana, está a fazer uma desintoxicação do Instagram. O desenhador envolveu-se em vários conflitos com figuras públicas na rede social.

Stefano Gabbana está cansado do Instagram e decidiu fazer uma pausa. Na última semana, o estilista publicou uma imagem em que se pode ler: "Temporariamente encerrado para desintoxicação." A ideia foi reforçada esta sexta-feira com nova publicação, com a inscrição da palavra "closed" (fechado).

Polémico e sem papas na língua, Stefano Gabbana foi várias vezes notícia pelos conflitos em que se envolveu na referida rede social. Chamou "vulgar" à bloguista Chiara Ferragni e ao respetivo vestido de noiva, disse que Selena Gomez era "muito feia" e envolveu-se numa discussão com Miley Cyrus, tendo-lhe chamado "ignorante".

Muitas das críticas de Gabbana não foram feitas de forma direta, isto é, nos perfis das personalidades em questão, mas sim em páginas de moda que publicam fotografias de celebridades. Foi o que aconteceu com Selena Gomez, tal como a N-TV lhe deu conta aqui.

Na maioria dos casos, os fãs das figuras públicas visadas pelo criador atacavam-no de volta, o que também poderá ter contribuído para decisão encerrar temporariamente o Instagram.