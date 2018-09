Stephen Belafonte tenta obter ordem de restrição contra a ex-mulher

Nuno Azinheira 02 Junho 2018 às 17:19 Facebook

Stephen Belafonte está a tentar obter uma ordem de restrição contra a sua ex-mulher, Mel B. O realizador de cinema acredita que a artista quer que acabe "morto" ou na "prisão".

A cantora e o empresário passaram por um período difícil de oito meses para chegarem a acordo e assinarem, em dezembro último, os papéis do divórcio. Porém, Stephen Belafonte não está satisfeito e pediu uma ordem de restrição contra Mel B.

O profissional, de 43 anos, afirma que a sua ex-mulher quer que acabe "morto" ou na "prisão. Belafonte adianta que a jurada da versão norte-americana do programa "Got Talent" anda a espalhar mentiras sobre si para que seja preso.

Nos documentos que entregou no tribunal de Los Angeles, Estados Unidos, o realizador revela temer pela sua própria vida, porque tem medo que a vocalista, de 43 anos, cumpra as suas ameaças.

"Tenho medo daquilo que pode fazer e dos danos adicionais que ela continuará a causar-me. Ela não vai parar de me tentar destruir", escreveu Belafonte na documentação que foi publicada sexta-feira, pelo jornal britânico "Daily Mail".

O também produtor queixou-se ainda de estar a ser alvo de uma campanha, liderada pela sua ex-mulher, para "o atormentar, destruir publicamente e pessoalmente ao ponto de já ter sido hospitalizado duas vezes por causa da ansiedade, stress e tensão alta".

"Recebi ameaças de morte que resultaram na incapacidade de trabalhar na minha área, dadas as falsas alegações e mentiras que ela continua a dizer", acrescentou Belafonte, frisando que Mel B, com quem esteve casado durante dez anos, está "mentalmente" perturbada.

"Acredito que ela é mentalmente instável e que é capaz de pagar a alguém para me matar ou para me incriminar com falsas alegações", concluiu.

Depois de uma década junto, o casal tem em comum uma filha, Madison Brown Belafonte, com seis anos.