Stephen Fry removeu a próstata depois de ter sido diagnosticado com cancro. O comediante inglês revelou a situação clínica, esta sexta-feira, através de um vídeo publicado no seu site oficial.

A batalha contra o cancro de Stephen Fry, de 60 anos, começou um pouco antes do Natal, quando se dirigiu ao médico para uma consulta de rotina e verificou que os níveis de antigénio específico da próstata (PSA) estavam um pouco a cima do normal.

Foram descobertos 11 nódulos linfáticos na próstata de Stephen Fry. O estado de saúde do ator não estava nas melhores condições, uma vez que lhe foi atribuído o nível 9 na escala de Gleason, que classifica de 0 a 10 a gravidade dos cancros da próstata.

"Foi um susto muito grande. Para já, foi tudo retirado... Mas só teremos a certeza depois de verificarem os meus níveis de PSA outra vez. Se tudo correr bem, devem estar no 0 até porque não tenho próstata nenhuma. Caso, resista algum resquício terei de fazer radioterapia e todo o processo outra vez", disse o comediante inglês, que foi operado em janeiro.

Apesar do contratempo, Fry sente-se "feliz" e "aliviado": "No final de tudo, o cancro é apenas uma palavra que está na nossa cabeça. Não é suposto termos cancro. Eu sei que é um cliché, nas nós nunca pensamos que nos vai acontecer uma situação destas. O cancro é uma coisa que só acontece aos outros".

O ator, de "V de Vingança" e "Sherlock Holmes: Jogo de Sombras", tem tido mais dificuldade em lidar com a recuperação física devido aos "cinco buracos" que tem no corpo. "É como se eu tivesse sido esfaqueado cinco vezes enquanto dormia. É o mesmo efeito traumático. Seria de pensar que iria recuperar mais rápido, mas vai demorar muito mais do que imaginava e é muito mais desconfortável", assegurou.

No fim do vídeo, Stephen Fry agradeceu à família e aos profissionais de saúde que o tem ajudado e apoiado nesta batalha de 2 meses contra o cancro. O comediante salientou ainda o quão sortudo se sente e a vontade de querer viver mais uns anos: "Espero ter mais uns anos de vida neste planeta. Adoro viver. É uma coisa maravilhosa de dizer".