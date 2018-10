NA Hoje às 12:37 Facebook

O ator norte-americano Steven Seagal abandonou uma entrevista em direto, quinta-feira, depois de ter sido questionado sobre a forma como tem lidado com as acusações de assédio sexual de que tem sido alvo por várias mulheres.

Seagal estava a ser entrevistado em direto, através de videochamada, no programa Newsnight, da BBC, sobre a amizade com Vladimir Putin e a relação entre os Estados Unidos e a Rússia, quando a jornalista Kirsty Wark decidiu mudar de tema e o questionou como tem sido a sua vida na América depois das acusações de que tem sido alvo.

"Foi muito afetado com alegações de assédio sexual. Teve uma acusação de violação. Como lidou com isso?", perguntou a jornalista. Não obteve qualquer resposta porque o ator, de 66 anos, nem esperou pelo fim da pergunta. Retirou os auscultadores e, sem dirigir qualquer palavra à comunicadora, levantou-se e retirou-se do plano da entrevista.

Recorde-se que Steven Seagal foi acusado por várias mulheres sobre alegados crimes sexuais cometidos sobre elas, entre as quais Portia de Rossi, que é casada com Ellen DeGeneres, ou ainda as atrizes Jenny McCarthy e Julianna Margulies.