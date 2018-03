Nuno Azinheira Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Jordyn Wood, uma das melhores amigas de Kylie Jenner, não resistiu aos encantos de Stormi, a filha recém-nascida da empresária. O momento ternurento causou uma onda de reações por parte dos seguidores.

A cumplicidade entre Stormi Webster e Jordyn ficou registada na publicação feita na sua conta de Snapchat. O vídeo, que terá sido gravado pela socialite, de 20 anos, este sábado, acabou por ser republicado em diversas páginas de fãs.

No trecho, com cerca de quatro segundos, o rebento, com dois meses, aparece ao colo da melhor amiga de "socialite". Pela forma que Jordyn embala Stormi, parece pronta para ocupar o lugar de madrinha.

Depois de uma gravidez em silêncio, a bebé da jovem celebridade tem feito sucesso nas redes sociais. Os milhões de seguidores de Kylie reagiram de uma forma positiva ao momento partilhado. "Ela é tão querida", elogiou um internauta. "Parece tal e qual a Kylie", constatou outro.

Recorde-se que Stormi Webster é fruto da relação que Kylie Jenner mantém com o rapper, de 25 anos, Travis Scott.