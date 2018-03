Susan Sarandon revela que Paul Newman dividiu consigo um cachê

Nuno Azinheira Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Susan Sarandon, que contracenou com Paul Newman, afirmou em entrevista que o falecido ator "era um cavalheiro". E revelou que Newman chegou a dividir consigo parte do salário para corrigir uma injustiça.

"Ele era uma joia'", recordou Susan, em declarações à rádio BBC 5. A atriz, de 71 anos, revelou que Paul Newman chegou a dar-lhe parte do seu salário num filme que estavam a gravar juntos.

Na altura, Susan descobriu que os companheiros masculinos, que tinham a mesma importância que a sua personagem na história, iriam ganhar mais dinheiro do que ela. Segundo a atriz, assim que Newman soube da situação ficou incomodado e propôs resolver a situação.

"Ele chegou-se à frente e disse: Bem, então eu vou dar-te parte do meu cachê", referiu a atriz. Sarandon, que venceu um Óscar de Melhor Atriz em 1996, adiantou que a situação ocorreu "há anos", sem nunca revelar o título do projeto em questão.

Certo, é que em 1998, os dois atores protagonizaram "Twilight", da Paramount Pictures, pela mão do realizador Robert Benton.

Paul Newman morreu no dia 26 de setembro de 2008, com 83 anos, vítima de cancro no pulmão. O ator ficou conhecido depois da participação em filmes como "Dois homens e um destino" e "A cor do dinheiro".