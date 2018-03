Concorrente do Festival da Canção vítima de violência verbal na Net

Ana Filipe Silveira Hoje às 19:17 Facebook

Tamin Santos, que levou o tema "Sobre Nós" à edição deste ano do Festival RTP da Canção, revelou que tem sido alvo de violência verbal por parte de internautas. Indignada com os comentários, a cantora denunciou a situação através das redes sociais.

Foi a cantora escolhida para interpretar o tema "Sobre Nós", composta pela "rapper" Capicua. Apesar de não ter ficado entre os finalistas, Tamin teve a oportunidade de pisar o palco do Festival RTP da Canção, na segunda semifinal do certame.

Após a sua participação, a cantora revelou que começou a ser alvo de insultos na internet, situação que fez questão de denunciar, no início desta semana, através da rede social Instagram.

Visivelmente ofendida com os comentários que tem lido, em que é insultada devido ao seu peso, a artista falou da situação desagradável com que está a lidar. No texto publicado Tamin começa por afirmar não ter nada contra "os termos usados para definir alguém com peso a mais".

No entanto, a cantora deixou claro que "mulher" é o termo que a define, mostrando-se indignada com a atitude de algumas pessoas. "Será que quando um indivíduo insulta alguém com peso a mais, só por isso mesmo, pensa nas consequências desse ato?", questionou, sublinhando que é uma pessoa igual a qualquer outra.

Tamin confessou que, em criança, além de sofrer com este tipo de insultos, era ainda vítima de agressões. "Quando era miúda essas ofensas eram pior que agressão física. Sim, também me agrediram só por ter peso a mais."

Afirmando estar já habituada a ser rebaixada pelos outros, a maior preocupação da artista é a mãe. "Com a participação no festival da canção ela viu-me ser enxovalhada em vários posts e comentários no Facebook. 'Gorda', 'a tua mãe devia ter abortado', 'que horror'".

"Quero que saibam que eu vivo bem com o facto de cada um ter a sua opinião", garante a artista. "Levanto-me todos os dias com cabeça erguida. Sou uma mulher feliz e amada", concluiu.