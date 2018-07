Tânia Ribas de Oliveira agradece "abraço firme" do marido em dia de aniversário

Dúlio Silva 29 Abril 2018 às 12:34 Facebook

Este domingo é dia de festa para a família de Tânia Ribas de Oliveira, que assinalou o aniversário do marido agradecendo-lhe o "abraço firme" que nunca a deixa desamparada. O casal tem dois filhos em comum.

"O meu João faz anos!", começa por constatar a apresentadora do operador público de média, numa mensagem partilhada, esta madrugada, no seu perfil de Instagram. Foi através deste meio que Tânia Ribas de Oliveira felicitou o marido, o judoca João Cardoso, com quem está casada há oito anos.

"Parabéns, meu amor! E obrigada por nos acolheres nesse teu abraço firme onde nunca nada poderá correr mal", agradece a anfitriã do programa "Agora Nós", exibido nas tardes de segunda a sexta-feira na RTP1.

Este é, por isso, "um dia feliz, tão feliz", "tão bonito como o sorriso do Pedro, tão genuíno como a gargalhada do Tomás e tão extraordinariamente simples, como o nosso amor". Foi dele que resultou os dois filhos do casal, hoje com dois e cinco anos, respetivamente.