Tânia Ribas de Oliveira conta como o marido a pediu em namoro

No dia em que cumprem 13 anos de vida em comum, Tânia Ribas de Oliveira recordou como é que o marido, João Cardoso, se declarou a ela e a pediu em namoro.

Originalidade não faltou no pedido de namoro de João Cardoso à apresentadora da RTP1. O judoca utilizou um CD de Mafalda Veiga e João Pedro Pais, tendo colado uma fotografia sua e da cara-metade por cima do rosto dos dois cantores. Em baixo, uma pergunta: "Para sempre! Queres?"

Treze anos depois, Tânia Ribas Oliveira mantém o CD guardado e recordou o momento, esta sexta-feira, nas redes sociais. "Tenho este CD guardado religiosamente. A Mafalda Veiga e o João Pedro Pais que me perdoem, mas este foi o pedido de namoro mais bonito do mundo", escreveu a comunicadora, na descrição da fotografia do álbum discográfico.

O rosto do programa "Agora Nós", do primeiro canal estatal, fez um balanço dos 13 anos passados ao lado do companheiro e não podia estar mais feliz com a família que os dois construíram. Por sua vez, também João Cardoso não se esqueceu da data especial e foi ao baú resgatar uma imagem dos tempos de namoro. "Há 13 anos a namorar com a pequenina mais bonita", pode ler-se na legenda da imagem publicada no Instagram.

O casal deu o nó em 2009, ao fim de quatro anos de namoro, e tem dois filhos, Tomás, de cinco anos, e Pedro, de dois.