Tânia Ribas de Oliveira declara-se a João Baião no dia do seu aniversário

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Amigos desde que o dia em que formaram uma das duplas televisivas mais acarinhadas pelo público português, João Baião e Tânia Ribas de Oliveira fazem, de forma regular, juras de amor publicamente. Este domingo, dia em que a estrela da SIC está de parabéns, foi a vez de a apresentadora expressar o que sente pelo amigo.

A profissional da RTP1 deixou uma mensagem emocionante nas redes sociais àquele que considera ser um dos homens da sua vida, um "homem sem idade, verdadeiramente único na sua essência", que este domingo celebra o seu 54.º aniversário.

"Um tesouro sem igual, que construiu casa no meu coração desde o primeiro dia", resumiu Tânia Ribas de Oliveira, com quem João Baião trabalhou diariamente entre 2007 e 2014, primeiro no programa vespertino "Portugal no Coração" e, seguidamente, no "talk show" matinal "Praça da Alegria", ambos do primeiro canal estatal.

"Vivemos uma amizade apaixonada e ardente desde sempre. E para sempre. Vou arriscar dizer que as relações como a nossa só existem noutras dimensões, são bênçãos possíveis apenas às almas gémeas que têm a sorte de se cruzar em vida", acrescentou a apresentadora, de 41 anos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A dupla separou-se ao fim de sete anos de trabalho contínuo, com a ida de João Baião para as tardes da SIC, corria o ano de 2014. Tânia manteve-se como um dos rostos principais da RTP1, estando atualmente, enquanto concorrente do seu amigo, na condução de "Agora Nós", ao lado de José Pedro Vasconcelos.