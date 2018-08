Taylor Lautner celebra depois de irmã ter sido operada ao coração

AFS Hoje às 12:38 Facebook

O ator norte-americano Tayler Lautner está feliz pela irmã, Makena, que ultrapassou um obstáculo difícil. O intérprete de "Crepúsculo" fez questão de assinalar, esta sexta-feira, essa conquista nas redes sociais.

O artista, que ficou conhecido depois de integrar a saga "Crepúsculo", tem todos os motivos para festejar. A sua irmã foi operada ao coração pela segunda vez e a intervenção cirúrgica não podia ter corrido melhor.

"Segunda operação ao coração foi um sucesso gigante. Não podia estar mais orgulhoso desta pequena (não tão pequena) miúda. És muito mais corajosa do que eu. Amo-te", escreveu Taylor Lautner, numa publicação do perfil de Instagram, que ilustrou com uma imagem a beijar Makena.

Já a jovem de 20 anos escreveu na referida rede social: "Não podia ter corrido de melhor forma. Hoje, mais do que de vocês podem imaginar, Deus respondeu a três anos das minhas orações".

A intervenção cirúrgica foi realizada no Children's Hospital, em Los Angeles, Estados Unidos. De acordo com o site Just Shared, Makena Lautner foi operada devido a uma arritmia cardíaca.