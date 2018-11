Taylor Swift eleita a mulher mais influente do ano no Twitter

Carolina Morais Hoje às 13:23 Facebook

A lista anual das mulheres e homens mais influentes na rede social Twitter acaba de ser divulgada e, para surpresa de muitos, Taylor Swift lidera o "ranking" feminino. Publicou apenas 13 "tweets" ao longo do ano, todos eles nos primeiros seis meses, mas o impacto que teve junto dos internautas - segundo métricas do Twitter - foi mais do que suficiente.

A cantora de 28 anos atingiu uma nota de 98 (em 100) ao divulgar os videoclipes das músicas "Delicate" e "End Game", as datas da sua digressão "Reputation" e ainda o filme do seu irmão, "Cover Versions". Atrás de si vieram Katy Perry, Kim Kardashian, Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Selena Gomez, Shakira, Jennifer Lopez, Rihanna e Lady Gaga.

Do lado masculino, Liam Payne foi o vencedor, com uma nota de 97, ultrapassando Donald Trump, Justin Bieber, Barack Obama, Cristiano Ronaldo, Niall Horan, Bruno Mars, Amitabh Bachchan, David Guetta e A. R. Rahman.

Apesar de os "rankings" feminino e masculino serem divulgados em separado, é possível comparar as notas entre eles. Tendo em conta que Taylor Swift superou Liam Payne em um ponto, acaba também por ser a pessoa mais influente da rede social.