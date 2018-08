Taylor Swift interrompe concerto para recordar vitória em tribunal contra agressor

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:34 Facebook

A cantora norte-americana Taylor Swift interrompeu um concerto na Flórida, esta quarta-feira, para relembrar o dia em que venceu o radialista David Mueller em tribunal, depois de este a ter tocado sem o seu consentimento durante uma sessão fotográfica.

Sem conseguir conter as lágrimas, a artista de 28 anos recordou que fez precisamente naquele dia um ano que, num tribunal da cidade de Denver, nos Estados Unidos, conseguiu convencer o jurado no processo que instaurou contra o profissional de rádio.

O radialista foi acusado de, em 2013, ter colocado a mão debaixo da saia de Swift, durante uma sessão fotográfica que decorreu depois de este a ter entrevistado para o seu programa, e condenado a pagar um dólar de indemnização.

Na altura, a cantora justificou que não queria mais do que essa quantia mínima porque acreditava que uma vitória em tribunal seria bem mais importante do que qualquer quantia monetária que, eventualmente, viesse a receber pelo crime que tinha sido cometido.

De forma simbólica e em homenagem à sua coragem, muitos dos fãs da intérprete que marcaram presença no espetáculo levantaram no ar uma nota de um dólar numa alusão ao valor recebido pela estrela musical.

Taylor salientou que o seu pensamento está com "todas as pessoas que não foram acreditadas, nas pessoas que ainda não são e nas pessoas que estão com medo de denunciar alguém", por temerem que ninguém acredite nelas, e confessou que não sabe onde ela própria "estaria neste momento se ninguém tivesse acreditado" em si.

A compositora acrescentou também que se sente "grata" por todo o apoio que recebeu dos seus admiradores naquela "fase horrível" da sua vida e que é necessário continuar a "evoluir" na luta contra o assédio sexual.