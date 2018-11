Carolina Morais Hoje às 11:09 Facebook

Michael Douglas revelou que o seu pai, Kirk Douglas, de 101 anos, descobriu recentemente as maravilhas do FaceTime e não se cansa de o utilizar.

A três semanas de cumprir 102 anos de vida, Kirk Douglas dá provas de que a idade é apenas um número e que nunca é tarde para aprender. Então não é que um dos seus mais recentes passatempos é o programa de videochamadas FaceTime?

Quem o diz é o seu filho, Michael Douglas, que esta semana foi entrevistado no programa "Live With Kelly and Ryan". "Ele descobriu o FaceTime e adora!", contou o ator de 74 anos... antes de explicar o lado menos positivo de tudo isto.

"Às vezes liga-me, temos uma bela conversa e desligamos o telefone. Mas cerca de 15 minutos depois já me está a ligar pelo FaceTime outra vez. 'Pai, falámos há 15 minutos', digo-lhe. E ele 'Ah, esqueci-me, esqueci-me."

O marido de Catherine Zeta-Jones recebeu recentemente uma estrela do Passeio da Fama de Hollywood e reuniu toda a família para a cerimónia, incluindo o seu pai. Kirk Douglas celebrará 102 anos de vida a 9 de dezembro.