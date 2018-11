"Tenho receio de ser má mãe". Raquel Strada revela que nunca quis ter filhos

NA Hoje às 17:14 Facebook

Raquel Strada revelou que "nunca quis ter filhos" e "muitas vezes" mentiu em entrevistas quando a questionavam sobre o assunto porque tinha "vergonha" de o demonstrar.

A comunicadora participou no "Jogo da Roleta" no programa "Queridas Manhãs", da SIC, onde conversou sobre a possibilidade de ser mãe com a dupla de apresentadores, Cláudio Ramos e Ana Marques.

Depois de falar sobre a sua festa de aniversário e a relação que mantém com o seu marido, Joaquim Fernandes, Raquel Strada confessou que não quer ter filhos num futuro próximo.

"Nunca quis ter filhos. Muitas vezes dizia que 'sim' porque tinha vergonha daquilo que as pessoas iam pensar de mim e então nas entrevistas dizia que queria ter dois ou três filhos. Quando comecei a dizer que 'não queria' caíram-me em cima", começou por dizer a também atriz, de 36 anos.

A apresentadora contou que ao observar as amigas que têm filhos e aquelas que se arrependem de não ter "cada vez mais se interroga se é uma coisa que queira para a vida toda".

"Só por um motivo: acho que é muito bom dares amor e carinho a alguém e se tiveres essa oportunidade de educar uma criança e ajudá-la a crescer é uma coisa maravilhosa. Cada vez mais penso nisso. Mas tenho sempre algum receio de ser má mãe", prosseguiu.

Com as suas "prioridades bem definidas", Raquel Strada apercebe-se com os anos que o essencial é a família e a saúde. "Sinto-me uma privilegiada por ter conseguido um trabalho de que gosto (...). Só que quanto mais vivo e vejo as coisas acontecerem, vejo que o importante na vida é a família e a saúde", afirmou.

No fim, a profissional, que está ao serviço da estação de televisão de Carnaxide, adiantou ainda que tem alguns problemas de saúde que dificultariam a sua gravidez. "Vou ser sincera. Mesmo que quisesse ter filhos não seria fácil engravidar. Tenho endometriose e hipotiroidismo", disse.

"Na realidade, acho que nunca quis ter filhos porque tenho medo que a minha positividade me faça querer coisas que o corpo não me pode proporcionar. Se calhar nunca quis ser mãe porque é uma coisa que não conseguiria facilmente", rematou.