Terá Harry de Inglaterra dotes para a música?

O príncipe Harry de Inglaterra decidiu revelar parte da aptidão que tem para a música. O duque de Sussex esteve presente num musical de solidariedade em Londres, juntamente com Meghan Markle, e quase cantou um dos temas.

Na fase dos agradecimentos, o filho mais novo de Carlos e Diana de Gales ainda deu esperanças ao público de que iria cantar "You"ll Be Back", um dos temas presentes no espetáculo, ao pronunciar as palavras "You Say", mas ficou-se por aí.

Ainda assim, quem viu não deixou de esboçar uma forte gargalhada perante o momento protagonizado por Harry, que de forma tímida decidiu suspender de imediato a canção.

Quem também não ficou indiferente foram os responsáveis pela gestão das redes sociais do Palácio de Kensington, que na noite desta quarta-feira partilharam o registo no Twitter.

As receitas do musical "Hamilton", no qual Harry e Meghan Markle participaram, vão ser dirigidas para a Sentebale, uma associação de solidariedade cuja criação é da responsabilidade do príncipe e cuja causa visa apoiar as crianças diagnosticadas com VIH no Botsuana e no Lesoto, em África.