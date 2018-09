Tess Holliday responde (com um bolo) a quem a acusa de "glorificar a obesidade"

Carolina Morais Hoje às 11:12 Facebook



Depois de protagonizar a capa da "Cosmopolitan", a modelo "plus size" Tess Holliday foi alvo de várias críticas. Decidiu responder com um vídeo seu a comer bolo. "As pessoas que pensam que estou a glorificar a obesidade estão a glorificar a estupidez."

Fortemente criticada por incentivar a obesidade através do seu trabalho, Tess Holliday, que protagoniza em fato de banho a mais recente capa da "Cosmopolitan" britânica, não se deixou intimidar.

Primeiro, mandou fazer um bolo com a capa da revista embutida na cobertura. Depois, fez um vídeo seu, em "soutien", a comê-lo de forma absolutamente despreocupada. Ao partilhá-lo no Instagram, escreveu: "As pessoas que pensam que estou a glorificar a obesidade estão a glorificar a estupidez. Sou bastante gloriosa, apesar de tudo."

Não lhe têm faltado críticos, é verdade, mas também são muitas as pessoas que têm vindo em sua defesa. Entre elas, a editora da "Cosmopolitan", Farrah Storr, que esteve no programa "Good Morning Britain" para contrariar o próprio apresentador, Piers Morgan, que considerou esta capa "tão perigosa como celebrar modelos de tamanho zero".

"Será que as pessoas vão olhar para ela e dizer: 'Sabem que mais? Vou devorar 'donuts', é isso que quero para a minha vida'. Claro que não. Eu estou a celebrá-la [na capa]. Não estou a celebrar a obesidade mórbida", explicou a responsável da revista.