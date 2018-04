"The Rock" sofreu depressão. "Estava constantemente a chorar"

Dúlio Silva Hoje às 11:57 Facebook

O ator Dwayne "The Rock" Johnson revelou numa entrevista que passou por uma depressão aos 15 anos, depois de a mãe ter tentado pôr fim à sua própria vida. "Não queria fazer nada nem ir a lado nenhum. Estava constantemente a chorar", lembrou.

O intérprete norte-americano abriu o coração ao jornal "The Express" e falou da depressão que o afetou na adolescência e do trauma causado pela tentativa de suicídio da mãe, meses depois de terem sido despejados do apartamento onde moravam.

"Ela saiu do carro numa autoestrada em Nashville e começou a andar em direção ao trânsito. Agarrei-a e puxei-a para a berma da estrada", confidenciou. "O que é bizarro acerca desta tentativa de suicídio é que ela não se lembra de nada. Provavelmente é melhor que não se lembre."

O estado anímico do ator agravou-se anos mais tarde, depois de várias lesões terem deitado por terra o seu sonho de ser jogador profissional de futebol americano. Pouco tempo depois, a namorada terminou com ele: "Foi a minha pior altura de sempre."

O intérprete, de 45 anos, explica que, caso não tivesse encontrado força interior para continuar, poderia facilmente desenvolver tendências suicidas como a mãe. A estrela de "Velocidade Furiosa" agradeceu as várias mensagens recebidas depois da entrevista e deixou uma palavra àqueles que passam ou passaram pelo mesmo.

"Recebi toneladas de respostas. Obrigado. Todos nós passamos pelo lodo e a depressão nunca discrimina. Demorei algum tempo a percebê-lo mas a chave é não termos medo de nos abrirmos. Especialmente nós, homens, temos a tendência de guardar tudo para nós. Vocês não estão sozinhos", publicou na sua conta da rede social Twitter.

A entrevista aconteceu dois meses depois de Dwayne Johnson ter falado pela primeira vez da sua depressão, na descrição de uma imagem partilhada nas redes sociais. Em fevereiro, o ator publicou uma fotografia de uma cena da série "Ballers", da HBO, na qual a sua personagem está no cemitério junto à campa do irmão, que havia cometido suicídio.