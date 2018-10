Tiago Nacarato e atriz levados para esquadra por posse de droga

João Manuel Farinha Hoje às 12:43 Facebook

O cantor português Tiago Nacarato e a atriz brasileira Maytê Piragibe foram levados para uma esquadra de polícia, no Rio de Janeiro, na terça-feira, depois de a atriz ter sido apanhada com droga. Ambos foram ouvidos pela polícia e libertados de seguida.

O ex-concorrente do programa "The Voice" (RTP) esteve em digressão no Brasil e na terça-feira foi mandado parar numa operação stop no Rio de Janeiro, na companhia da atriz Maytê Piragibe. De acordo com a imprensa brasileira, os dois artistas foram revistados e a polícia encontrou dois cigarros com oito gramas de canábis, que pertenciam à atriz.

O caso terá sido registado pela polícia e a atriz autuada pelo crime de posse de droga para consumo próprio. De acordo com informações da 14.ª Delegacia de Polícia, no Leblon, citadas pela imprensa brasileira, Maytê Piragibe e Tiago Nacarato foram ouvidos na esquadra e libertados posteriormente.

O JN tentou obter um esclarecimento junto do agente de Tiago Nacarato mas não obteve qualquer resposta. O músico deu um concerto em São Paulo, esta quarta-feira à noite, o último da digressão pelo Brasil.