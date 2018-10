Tiago Nacarato nega detenção no Rio de Janeiro por posse de droga

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:41 Facebook

Tiago Nacarato emitiu um comunicado nas redes sociais a afirmar nunca ter sido detido no Rio de Janeiro, como noticiou a imprensa brasileira. "É falso", diz o cantor e ex-concorrente do programa "The Voice Portugal".

Afinal, Tiago Nacarato não foi detido no Rio de Janeiro, ao lado de Maytê Piragibe, depois de a polícia ter alegadamente encontrado dois cigarros com oito gramas de canábis pertencentes à atriz brasileira. O cantor esteve em digressão pelo Brasil e garante que, na noite em questão, estava em São Paulo.

"Estava no Theatro Net de São Paulo, atuando em duas sessões lotadas para uma plateia maravilhosa em dois dos concertos mais inesquecíveis da minha vida!", escreve nas redes sociais, onde afirma que "é falso" ter sido detido.

Na mesma publicação, o ex-concorrente do "The Voice Portugal" diz estar "livre e de regresso" ao seu Porto.