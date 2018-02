Todos os detalhes sobre o novo livro de Michelle Obama

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:23 Facebook

O livro de Michelle Obama já tem título e data de lançamento agendada. A informação foi partilhada pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos no seu perfil de Instagram.

"Becoming" é nome da obra que Michelle Obama se prepara para publicar no dia 13 de novembro. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pela mulher de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, através das redes sociais.

"Escrever tornou-se para mim numa experiência muito pessoal. Permitiu-me, pela primeira vez na vida, refletir sobre o meu trajeto de vida inesperado", começou por dizer Michelle, de 54 anos, na legenda da imagem que vai servir como capa da obra literária.

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos refere que "este livro é sobre as [suas] origens e a forma como uma rapariga de Chicago encontrou a sua voz e desenvolveu força suficiente para a usar motivando as outras pessoas". "Espero que a minha história sirva de inspiração aos leitores para se tornarem naquilo que querem. Mal posso esperar para partilhar a minha história", adianta ainda.

Segundo a informação divulgada no site oficial do livro, a reserva de "Becoming", que será publicado pela editora Penguin Random House, já pode ser feita. O mesmo comunicado avança ainda que a obra de Michelle Obama vai ser lançada em 23 línguas diferentes.