Aos 55 anos, o ator norte-americano parece não querer abrandar. Nas filmagens do novo filme "Missão Impossível: Efeito Fallout", o protagonista saltou mais de uma centena de vezes de um avião.

É sabido que Tom Cruise gosta de arriscar nas cenas dos filmes em que participa. Agora, não foi exceção. Sem querer dar trabalho aos duplos, o ator norte-americano decidiu ser ele a saltar a mais de sete mil metros de altura... em queda livre.

Na cena do sexto filme da saga "Missão Impossível", a personagem Ethan Hunt precisa de entrar num país estrangeiro sem dar nas vistas e nada melhor do que cair do céu. Para que a cena saísse perfeita, foram necessárias mais de uma centena de tentativas.

Num vídeo inédito gravado pela equipa de produção do filme da Paramount Pictures, é possível perceber como Tom Cruise se preparou para esta arriscada cena, acabando por se tornar no primeiro ator a saltar em queda livre nas filmagens de uma longa-metragem.

Esta é mais uma das aventuras arriscadas do ator de 55 anos. Recorde-se que no ano passado, Tom acabou por se lesionar num salto entre dois prédios, durante as gravações deste mesmo filme.

O "Missão Impossível: Efeito Fallout" tem estreia agendada para o próximo dia 9 de agosto, em Portugal.