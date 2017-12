Tom Hiddleston foi eleito o homem com mais estilo de 2017

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:01 Facebook

O ator britânico, que este ano foi visto no cinema nos filmes "Thor: Ragnarok" e "Kong: Ilha da Caveira", deixou para trás Harry Styles na eleição do homem com mais estilo deste ano.

A luta foi renhida, com o ator Tom Hiddleston e o cantor Harry Styles a disputarem durante várias semanas o primeiro lugar. Mas a preferência acabou por recair no intérprete de "Thor: Ragnarok" e "Kong: Ilha da Caveira". Hiddleston foi eleito o homem mais bem vestido de 2017.

A votação foi feita pela revista norte-americana "GQ", que recebeu cerca de dois milhões de votos. A lista inicial incluiu nomes como Roger Federer, Drake, Kanye West, LeBron James, Jared Leto, Jeff Bridges ou Pharrell Williams.

Além de Styles, que lutou pelo primeiro lugar com Tom Hiddleston, de 36 anos, também David Beckham esteve entre os finalistas.