Toni Braxton fica noiva aos 50 anos

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

A cantora Toni Braxton, de 50 anos, e o "rapper" Birdman, de 49, estão noivos. A boa-nova foi dada pela intérprete de "Un-Break My Heart", menos de um ano depois de ter assumido a relação.

"Tenho um anúncio a fazer. Estou noiva!", comunicou a artista aos familiares num vídeo que serve de promoção à nova temporada do "reality show" do seu clã, "Braxton Family Values", que chega em março à WE tv.

Foi desta forma que a cantora anunciou publicamente que vai voltar a casar-se, desta vez com o "rapper" e produtor musical Birdman, dono da gravadora Cash Money Records. A assunção do relacionamento aconteceu em junho de 2016.

Este será o segundo casamento de Toni Braxton, que se separou do cantor e compositor Keri Lewis em 2013, ao fim de 12 anos de vida em comum. Desta relação nasceram os dois filhos de ambos, Denim, de 16 anos, e Diezel, de 14.