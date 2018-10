Tony Carreira anuncia paragem por tempo indeterminado

Dúlio Silva Hoje às 17:50 Facebook

O cantor Tony Carreira vai afastar-se por tempo indeterminado dos palcos, confirmou o próprio em entrevista. "Não tenho data para regressar", diz.

Sete meses depois de, em entrevista à TVI, o cantor de música romântica ter afirmado que vai fazer "uma pequena pausa" - a primeira em 30 anos de carreira -, "entre seis meses a um ano", Tony diz agora que não estipulou uma data para voltar aos palcos.

"Acho que em qualquer profissão devemos saber parar. Há cerca de cinco anos já tinha falado sobre isto. Não faço ideia o que vou fazer em seguida. (...) Não tenho data para regressar", afirma o cantor, em entrevista à revista "TV Mais".

Neste momento, Tony Carreira diz-se "focado" nos concertos que tem agendados para o Altice Arena, em Lisboa, no mês de novembro. Os espetáculos em questão encerram as celebrações das suas três décadas de carreira, data redonda que o fez adiar, no ano passado, esta pausa, que agora se vai concretizar.

Sobre as razões que espoletam este afastamento, o cantor de 54 anos refere: "Estou cansado de ler notícias inventadas sobre mim. Há um lado mediático que me cansa. Também preciso de descansar um pouco e ter tempo, porque já gravei cerca de 30 álbuns e não quero estar a repetir coisas que já fiz."

Estou eternamente grato ao público. Volte às canções ou não (Tony Carreira)

Tony Carreira deixa claro que esta paragem não significa necessariamente o fim do seu percurso na música e que olha apenas para ela como algo "necessário". E, a seguir, fundamenta: "Até para perceber o que quero fazer depois disto, o que quero cantar, com quem quero cantar... Espero claramente que existam próximos discos quando voltar à música. Mas não sei como nem quando."

Ao longo de 30 anos, o cantor vendeu mais de quatro milhões de discos e contabilizou 60 discos de platina, tendo atuado nos cinco continentes. Em 2016, foi condecorado pelo governo francês com a medalha de Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras.